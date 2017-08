UFFICIALE: Trapani, biennale per Michael Girasole

Fonte: trapanicalcio.it

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

La Società Trapani Calcio comunica di avere perfezionato oggi l’ingaggio del centrocampista Michael Girasole, classe 1989, che ha sottoscritto un contratto biennale. Indosserà la maglia numero 18.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, esordisce in Serie A con i bergamaschi nel 2009 contro la Juventus. Nello stesso anno passa all’Albinoleffe ma viene ceduto in prestito alla Canavese in Seconda Divisione dove colleziona 17 presenze. La stagione seguente torna all’Albinoleffe in Serie B: nei primi due campionati nella serie cadetta disputa 50 gare, siglando anche 5 reti. Con i blu-celesti rimane per altre tre stagioni ma in Lega Pro: 26 presenze e 8 reti nel primo anno, 26 presenze nel secondo e 12 nel terzo. Nel 2015-16 Girasole si trasferisce al Sudtirol in Lega Pro (26 gare giocate), mentre nel campionato scorso ha vestito la casacca del Pro Piacenza inanellando 23 gettoni.