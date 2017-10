UFFICIALE: Trapani, Ciaramitaro nuovo collaboratore area tecnica

© foto di Federico Gaetano

Dal 2013 ha indossato la maglia granata e ad essa è rimasto legato, anche quest’anno, dopo avere deciso di lasciare il calcio giocato ed intraprendere un nuovo percorso personale per continuare a vivere il campo, ma dalla parte dell’organizzazione societaria, scegliendo Trapani ed il Trapani per muovere i suoi primi passi con l’obiettivo di abbracciare la carriera di direttore sportivo. Maurizio Ciaramitaro è il nuovo collaboratore dell’area tecnica del Trapani Calcio. La Società è stata ben lieta di potersi mettere a disposizione di Maurizio, che tanto ha dato in questi anni alla causa granata, dandogli l’opportunità di seguire da vicino l’attività del responsabile dell’area tecnica Fabrizio Salvatori e del direttore sportivo Adriano Polenta, supportandolo per raggiungere i suoi nuovi obiettivi personali e professionali.