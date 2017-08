UFFICIALE: Trapani, contratto triennale per Lucas Dambros

Fonte: trapanicalcio.it

La Società Trapani Calcio comunica di avere perfezionato oggi il tesseramento di Lucas Dambros, che ha sottoscritto un contratto triennale. Dambros indosserà la maglia numero 15.

Attaccante classe 1996, è cresciuto nell’Internacional di Porto Alegre in Brasile. Con i rosso bianchi verdeoro ha giocato per otto stagioni dal 2005 al 2012, fino all’età di 16 anni. Dopo due stagioni tra Juventude (Serie B Brasiliana) e Novo Hanburgo (Serie D Brasiliana), si trasferisce in Danimarca. Con l’Fc Djursland gioca due stagioni nella seconda serie danese: nella prima segna 11 gol su 13 gare giocate, mentre nella seconda (la scorsa stagione calcistica, ndr) di reti ne sigla 12 su 14 match disputati. Inizia il ritiro precampionato a Spiazzo con il Trapani il 12 luglio scorso e si mette in luce nelle prime due amichevoli, segnando sia contro il Pinzolo Valrendena che contro l’Hellas Verona.