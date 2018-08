UFFICIALE: Vibonese, in attacco arriva Leonardo Taurino

© foto di Giuseppe Scialla

Si amplia il settore offensivo della Vibonese con Leonardo Taurino, centravanti pugliese classe ’95, nella passata stagione prima alla Ternana in B e poi alla Fidelis Andria in Serie C. Proprio nella Ternana ha fatto la trafila nel settore giovanile, debuttando anche nella serie cadetta. Al suo attivo la Serie C con il Martina e la Casertana.