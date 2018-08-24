  HOME  | EVENTI TMW  | REDAZIONE  | NETWORK  | RMC SPORT EVENTI LIVE  | CALENDARIO E CLASSIFICA  | CONTATTI
Da TUTTOmercatoWEB.com le ultime notizie di calcio mercato su Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma
atalanta
bologna
cagliari
chievo
empoli
fiorentina
frosinone
genoa
inter
juventus
lazio
milan
napoli
parma
roma
sampdoria
sassuolo
spal
torino
udinese
 
HOME
SONDAGGIO
Calciomercato chiuso: quale big s'è mossa meglio?
  Juventus
  Napoli
  Roma
  Inter
  Lazio
  Milan

[ Risultati sondaggio ]
La Giovane Italia
Serie C

UFFICIALE: Vibonese, in attacco arriva Leonardo Taurino

24.08.2018 21:56 di Luca Bargellini  Twitter:    articolo letto 1090 volte
© foto di Giuseppe Scialla

Si amplia il settore offensivo della Vibonese con Leonardo Taurino, centravanti pugliese classe ’95, nella passata stagione prima alla Ternana in B e poi alla Fidelis Andria in Serie C. Proprio nella Ternana ha fatto la trafila nel settore giovanile, debuttando anche nella serie cadetta. Al suo attivo la Serie C con il Martina e la Casertana.
ARTICOLI CORRELATI
Segnala violazione
Stampa la notizia
Invia ad un amico

TUTTOmercatoWEB.com - il sito di calciomercato aggiornato 24 ore su 24

Altre notizie Serie C

EDITORIALE DI: Niccolò Ceccarini

Juventus, dopo Pjanic anche Alex Sandro e Rugani saranno blindati. Inter presto la fumata bianca per il rinnovo di Icardi. Immobile-Lazio altri 5 anni insieme

Juventus, dopo Pjanic anche Alex Sandro e Rugani saranno blindati. Inter presto la fumata bianca per il rinnovo di Icardi. Immobile-Lazio altri 5 anni insieme

Primo piano

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 agosto

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 agosto MILINKOVIC-SAVIC: RINNOVO CON LA LAZIO MA OCCHIOLINO ALLA JUVE. RETROSCENA MILAN-NAPOLI: ERA FATTO LO SCAMBIO SUSO-CALLEJON. ROMA, L'OM VUOLE STROOTMAN. CANDREVA È AI MARGINI DELL'INTER. TORINO, ANCHE LO SCHALKE SU LJAJIC. E NIANG VERSO LA SPAGNA. UDINESE: DERBY PORTOGHESE SU FOFANA,...
   Editore: TC&C srl web content publisher since 1994 Partita IVA 01488100510   

MEDIA PARTNERS  | NEWS TICKER  | MOBILE  | RSS

Tutti i diritti riservati - Testata giornalistica Aut.Trib.di Arezzo n° 13/05 del 10/11/2005 - Direttore Responsabile: Michele Criscitiello
Privacy Policy - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n° 18246
Copyright © 2000-2018 - TUTTOmercatoWEB.com ® - Aut. Lega Calcio Serie A e Serie B num. 17
Utilizzo dei Cookie
PROSEGUO
Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.
Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy