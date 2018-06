UFFICIALE: Vibonese, rinnovo per Allegretti

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Procede a pieno ritmo la costruzione della Vibonese per il prossimo campionato di terza serie nazionale e, questa mattina, il direttore sportivo Simone Lo Schiavo ha raggiunto l’accordo con Diego Allegretti. Nel torneo di Serie C, edizione 2018/19, il centravanti marchigiano vestirà ancora la maglia rossoblù, per quella che sarà la quinta stagione a Vibo Valentia nelle ultime sei annate sportive.