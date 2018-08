UFFICIALE: Vibonese, tesserato il difensore Maciucca

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

La Vibonese ha annunciato un rinforzo in difesa: si tratta di Riccardo Maciucca, classe 1996. Cresciuto nel Settore giovanile della Lazio, dove ha giocato fino agli Allievi, il neo acquisto rossoblù proviene dal Matera ed in precedenza ha giocato anche nel Grosseto in Serie D e nel Latina sia nel Settore giovanile, sia in Serie B.