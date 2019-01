UFFICIALE: Vibonese, Viscovo rientra al Crotone per fine prestito

Fonte: http://www.usvibonese.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aniello Viscovo, portiere classe ‘99 è rientrato a Crotone. Il club che in estate lo aveva girato in prestito alla società del Presidente Caffo e del Direttore generale Beccaria. Viscovo ha già lasciato Vibo ed ha raggiunto la città pitagorica. La US Vibonese Calcio ringrazia il giocatore di Massa di Somma per la disponibilità dimostrata augurandogli le migliori soddisfazioni professionali. Contestualmente il club rossoblu comunica la promozione in prima squadra del giovanissimo Domenico Zampaglione, classe 2002. Da domani sarà agli ordini di Nevio Orlandi ed il suo staff quando sul “Vibonello” riprenderanno gli allenamenti dopo la sosta natalizia.