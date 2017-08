UFFICIALE: Vicenza, ecco Lanini. E Barbosa Vischi va alla SPAL

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Attraverso una nota ufficiale, il Vicenza comunica di aver raggiunto l'accordo con la Juventus per il prestito dell'attaccante classe '94 Eric Lanini, che approda in biancorosso.

Contestualmente, è reso noto che alla SPAL, in prestito con diritto di riscatto, finisce il difensore classe '98 Renato Barbosa Vischi.