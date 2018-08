UFFICIALE: Viterbese, arriva il centrocampista Bovo

Fonte: ufficio stampa Viterbese Castrense

L' AS Viterbese Castrense comunica di aver raggiunto l'accordo con il calciatore Andrea Bovo.

Centrocampista classe 1986, Bovo è un prodotto delle giovanili del Padova e successivamente del Venezia con cui fa l’esordio nel calcio professionistico. Nel 2005 passa al Palermo ed immediatamente viene girato in prestito alla Salernitana dove conclude la stagione agonistica 2005/2006. A Luglio 2007 viene acquistato dal Padova dove rimane per ben 5 stagioni. Nel 2012 passa allo Spezia dove gioca fino al gennaio 2014 quando si accasa al Pescara. Nelle ultime stagioni ha indossato nuovamente la maglia della Salernitana e poi quella della Reggiana da cui si è svincolato a fine Luglio a causa del fallimento degli emiliani. In carriera vanta 405 gare tra i professionisti con 21 reti realizzate. Il calciatore sarà a disposizione di mister Lopez da questo pomeriggio.