ufficiale Viterbese, è addio con Foresti. Non è più Dg dei laziali

Attraverso una nota ufficiale, la Viterbese comunica che dalla data odierna il Sig. Diego Foresti non è più direttore generale delle suddetta società. Come da comunicato del club, "a Diego Foresti va il nostro ringraziamento per l’operato svolto e auguriamo le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale".