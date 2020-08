ufficiale Viterbese, ingaggiati Paolo Cerroni e Aimone Calì

La società U.S. Viterbese 1908 è lieta di annunciare che Paolo Cerroni e Aimone Calì entrano a far parte della rosa gialloblù dopo aver sottoscritto contratti di durata triennale. Entrambi i calciatori arrivano a titolo definitivo, rispettivamente da Ostiamare e Atalanta.

Paolo Cerroni, difensore classe ’00, è cresciuto nelle giovanili del Frosinone Calcio e arriva alla Viterbese dopo aver disputato l’ultima stagione sportiva con la maglia dell’Ostiamare in Serie D, società nella quale ha collezionato 25 presenze condite da tre reti.

Aimone Calì, attaccante nato nel 1997, è cresciuto nel settore giovanile della A.S. Roma per poi disputare un campionato con la formazione Primavera della S.S. Lazio. Tra il 2016 e il 2017 ha vestito le maglie di Carrarese e Racing Roma in Serie C. Nelle due stagioni seguenti ha realizzato 56 reti in Eccellenza, prima con la casacca dell’Audace e poi con il Montespaccato. A luglio 2019 è arrivata la chiamata dell’Atalanta che ne ha acquisito le prestazioni sportive per poi cederlo in prestito al Catanzaro, club con il quale ha raccolto 5 presenze e una rete tra campionato e Coppa Italia, prima di tornare in nerazzurro a gennaio.