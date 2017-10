UFFICIALE: Viterbese, Nofri Onofri è il nuovo allenatore

© foto di Vincenzo Ranalli

La Viterbese attraverso una nota sui propri profili social ha annunciato la nomina di Federico Nofri Onofri come nuovo tecnico della squadra. Questo il comunicato del club:

"La AS Viterbese Castrense comunica di aver affidato la guida della prima squadra al signor Federico Nofri Onofri. 47 anni, umbro, lo scorso anno alla guida del Teramo in Lega Pro, Nofri ha già guidato la Viterbese in un passato recente: con lui in panchina, infatti, la squadra del presidente Camilli nel 2016 ha conquistato il campionato di serie D e la poule scudetto.

Con Nofri lavoreranno l’allenatore in seconda Claudio Mele, anche lui un voto noto dell’ambiente gialloblu, e il preparatore dei portieri Francesco Franzese.

Domani mattina il tecnico gialloblu dirigerà il primo allenamento della squadra. A mister Nofri e al suo staff i migliori auguri di buon lavoro".