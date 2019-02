Ultras Arezzo: "Juve B squadra inventata per procuratori e Lega"

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Questo pomeriggio, ore 18:30, gli ultras dell'Arezzo lasceranno la curva vuota nella sfida contro la Juventus U23 in segno di protesta contro il progetto delle squadre B che nonostante finora abbia visto solo una squadra al via sembra voler essere proseguito dalla nuova governance del calcio italiano. Questo il comunicato degli ultras aretini:

“Ci sono momenti nella vita in cui è giusto fermarsi e dire basta. La partita di mercoledì (ogg NdR) è uno di questi e quindi noi gridiamo: BASTA! Resteremo fuori dallo stadio, lontano da quei gradoni che abitualmente calpestiamo e dai quali tifiamo per i nostri colori. Abbiamo deciso di non esserci per non avvallare, con la nostra presenza, una partita che non di dovrebbe giocare contro una squadra inventata in estate solo per la gioia di procuratori e Lega. Invece di rendere la categoria più sostenibile per le società che già la compongono, si permette l’iscrizione al campionato a squadre ex-novo per di più senza uno stadio dove giocare. (…) La Serie C vuol dire derby, vuol dire campanilismo, vuol dire poco spettacolo in campo compensato da tanto ardore. (…) Provate a pensare chi andrebbe a vedere un campionato di Serie C fatto solo da squadre B. Ve lo diciamo noi: procuratori, genitori dei calciatori e qualche giornalista! Risultato? Stadio vuoto, incasso irrisorio e zero spettacolo. Se è questo che vuoi, allora sei libero di entrare, sei libero di abbassare la testa di fronte all’ennesimo torto subito, sei libero di non fare a meno di questi 90 minuti...ma dopo non sarai libero di gridare: questo calcio ci fa schifo”.