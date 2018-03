Un compleanno da ricordare: assist, gol e vittoria per Fabbri

© foto di Alessio Lamanna

Festeggiare il proprio compleanno con una rete, per di più decisiva per chiudere una gara tiratissima e d'alta classifica come quella fra Mestre e Pordenone, non è un evento che capita spesso nella vita di un calciatore. Ad Alessandro Fabbri, esterno mancino degli arancioneri, è successo nell'ultimo turno di compleanno quando all'84° con un preciso diagonale ha coronato una prestazione di altissimo livello, come testimoniato da tutte le pagelle, e regalato i tre punti alla sua squadra permettendogli di tenersi in scia delle avversarie nella difficile corsa verso il secondo posto. Il gol e non solo perché nel finale di gara, dopo la rimonta dei friulani, quasi da ala aggiunta ha anche fornito l'assist per la rete del pareggio a Lavagnoli. Una prestazione maiuscola che corona una grande stagione da parte dell'esterno, finito a gennaio nel mirino di diversi club, che ha raggiunto la piena maturità e ora ha trovato quel gol che mancava e che mister Zironelli voleva da lui tanto da, come riferito dai due protagonisti nel dopo gara, “chiedergli in svedese di tirare di più in porta”.