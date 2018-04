Una mera formalità andata male. Mestre "padrone" al Mapei

© foto di Alessio Lamanna

Una mera formalità. Era questo il manifesto della vigilia di Reggiana-Mestre di ieri pomeriggio. La Regia chiamata a vincere per portarsi a -4 dal Padova primo e ripartire così la corsa verso la Serie B, ha invece incassato una sconfitta clamorosa. Merito del piccolo Mestre di Mauro Zironelli. Un "Davide" sotto mentite spoglie perché i lagunari, nonostante l'etichetta di neopromossa, è dall'inizio della stagione che stanno dimostrando di essere squadra vera. Pochi fronzoli, testa bassa e voglia di rimanere in Serie C come unico traguardo davanti agli occhi. Con il passare del tempo, però, Perna&C. hanno dimostrato che con la politica dei piccoli passi si può andare lontano. Tanto lontano da essere protagonisti in zona playoff. Tanto protagonisti da strapazzare i granata in casa loro è conquistarsi il quarto posto in classifica. Davide contro Golia. Come sempre le dimensioni delle proprie ambizioni non contano.