Una rinascita per due: Tavano subito protagonista a Carrara

Certamente quattro gare (due di Coppa Italia di C e due di campionato) sono troppo poche per fare un bilancio reale, ma di sicuro l'impatto iniziale di Francesco Tavano, fantasioso attaccante classe '79, con la Carrarese è stato di quelli importanti. Terminata l'esperienza agrodolce con il Prato – sempre in Serie C – l'ex di Empoli, Livorno e Roma (fra le altre) ha vissuto qualche settimana da svincolato alimentando anche ipotesi di mercato e suggestioni da bar sport in giro per la Toscana prima di essere chiamato da un club che per ripartire si è affidato ad altri due ex empolesi come Gianluca Berti e Silvio Baldini, rispettivamente direttore sportivo e allenatore dei marmiferi, accettando di buon grado la nuova chance in Serie C.

Dopo un gol in due gare di Coppa Italia di C, che non è servito al passaggio del turno, Tavano ha messo la propria firma in campionato alla seconda occasione utile con un gol da attaccante di categoria superiore che è valso la vittoria sul Piacenza e il primo posto momentaneo in campionato, con Olbia e Viterbese. Se come si dice “il buongiorno si vede dal mattino” allora la storia di Tavano con la Carrarese potrebbe regalare altre gioie al pubblico gialloazzurro dopo una stagione difficile che ha visto la società fallire, concludere il campionato in amministrazione controllata strappando la salvezza ai play out e la rinascita. Una rinascita che potrebbe essere per due.