V. Entella, Diaw: "Classifica? La guarderemo a primavera"

L'attaccante della Virtus Entella Davide Diaw è pronto a recuperare il tempo perduto, a causa di un infortunio che lo ha tenuto fuori per tutta la seconda parte della scorsa stagione, e trascinare la squadra ligure verso la Serie B: “Peggio di così non poteva andare, tra l'infortunio e quanto accaduto in questi mesi credo di aver visto tutto. È ora di mettersi alle spalle tutta questa negatività e guardare al futuro – continua il numero 20 a Il Secolo XIX - Vedo la luce in fondo al tunnel, ma non sono ancora al top della condizione. L'unica cosa positiva di questo limbo è che ho avuto più tempo per recuperare anche se ne avrei fatto volentieri a meno evitando una situazione davvero assurda. Classifica? Ora non conta perché ci sono un sacco di recuperi da fare, conta solo correre, ottenere il massimo in ogni gara e poi si vedrà. A primavera guarderemo la classifica sperando di essere in cima per giocarci qualcosa di importante”.