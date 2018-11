V. Entella, Eramo: "Pisa forte ma ha prevalso la nostra rabbia"

© foto di Federico Gaetano

Mirko Eramo, centrocampista della Virtus Entella, ha commentato così il ritorno in campo dopo 48 giorni, coinciso con la vittoria sul Pisa: "Una sentenza dice che dobbiamo giocare in B. Non volevamo scendere in campo, ma il presidente ci ha chiesto di giocare. Abbiamo un po’ di esperienza e sappiamo gestire certe situazioni. Il Pisa è una squadra forte, ma ha prevalso la nostra rabbia".