V. Entella, Martinho: "Qui per tornare subito in Serie B"

© foto di Federico Gaetano

Il neo centrocampista della Virtus Entella Raphael Martinho si è presentato alla nuova piazza dai canali ufficiali del club: “Sono qui per fare un campionato importante e tornare subito in Serie B. Ho accettato l'offerta per la serietà della società e le chiamate di direttore e mister. - continua il brasiliano classe '88 – Da avversaria la Virtus Entella è sempre stata una squadra tosta da affrontare e ora che ho passato la barricata cercherò di dare il meglio per questa maglia. Spero sopratutto di trovare continuità e tornare ai miei livelli abituali”.