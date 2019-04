V. Entella, Superbi: "Piacenza gara importante, ma non decisiva"

Il direttore sportivo della Virtus Entella Matteo Superbi ha parlato a Tuttoc.com in vista della sfida al vertice contro il Piacenza: “La squadra sta bene, dopo il k.o. di Busto Arsizio ha dato la risposta che ci aspettavamo, i ragazzi hanno sempre saputo reagire alla sconfitte. È vero che la vittoria è arrivata nel finale, ma è stata meritata anzi avremmo anche potuto chiudere prima il match. Piacenza? È una gara importante, ma non so se sarà decisiva, uno scontro diretto che potrebbe divenire determinante in caso di vittoria nostra o dell'avversario, che sta per altro facendo un ottimo percorso. - continua Superbi - Chi vince avrà sicuramente ottime possibilità, ma il calcio insegna che due gare ancora da giocare sono tante, negli anni è successo anche l'impensabile proprio nel rush finale. A ogni modo, i tre punti sarebbero un'ipoteca importante verso la Serie B".