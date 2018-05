V. Francavilla, Albertazzi potrebbe restare. Questa volta a titolo definitivo

Il futuro del portiere Mirko Albertazzi, classe '97, potrebbe essere ancora alla Virtus Francavilla, ma questa volta non in prestito. Il calciatore di proprietà del Bologna la scorsa estate è stato prestato per la terza volta consecutiva al club pugliese e ora potrebbe essere acquistato a titolo definitivo dopo aver difeso la porta della Virtus per ben 72 volte. Secondo quanto riportato da Tuttocalciopuglia.com la società sarebbe infatti pronta a presentare un'offerta ai felsinei per il cartellino dell'estremo difensore.