V. Francavilla, Anastasi: "Gol importante, le critiche non mi toccano"

Suo il primo gol nel match contro il Matera, che ha dato il via alla rimonta e alla vittoria-liberazione della Virtus Francavilla. Parliamo di Valerio Anastasi, attaccante dei biancazzurri, che in esclusiva ai microfoni di TUTTOcalcioPUGLIA.com ha commentato così il successo di Matera: "E' stato un gol importante perché è arrivato ad inizio ripresa e ci ha dato la possibilità di vincere la partita. E' stata una bella manovra corale, alla fine è uscito un bel tiro. Era importante pareggiare subito, perché volevamo vincerla. Fondamentalmente per noi inizia un nuovo campionato, pensiamo alla prossima partita ripartendo dalle ultime due buone prestazioni".

Un gol che scaccia via anche qualche critica un po' esagerata...

"Sinceramente non posso che condividere il suo pensiero. Però in Italia va così, siamo tutti allenatori. Ognuno ha il suo parere e lo accetto, ma le critiche non mi toccano minimamente".