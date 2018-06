V. Francavilla, Zavettieri: "Società fiore all'occhiello del calcio italiano"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Nunzio Zavettieri, nuovo tecnico della Virtus Francavilla, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da TuttoC: "Innanzitutto ringrazio il club per l'opportunità professionale e sociale che mi ha dato. Io sono un uomo del Sud, che ha girato tanto. Se la famiglia personale l'ho trovata ad Udine, penso e spero di aver trovato la famiglia sportiva qui. Questa società è una piccola chicca del panorama calcistico italiano e sono orgoglioso di poter contribuire con il mio lavoro alla sua crescita. Mi aspetto che, insieme al presidente e a tutti gli elementi coinvolti, possiamo proseguire nel lavoro fatto in questi anni, per far sì che il Francavilla continui ad essere un fiore all'occhiello del calcio italiano. Avevo già elogiato questo club quando sedevo su un'altra panchina, sembra un caso, ma lo pensavo e lo penso e questa idea ha contribuito alla scelta. Porterò i miei valori alla società per alimentare il progetto".