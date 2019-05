© foto di Flavio Mazzoleni

Il presidente e tecnico della Virtus Verona Luigi Fresco ha parlato a TuttoC.com dopo la sconfitta col Gubbio, segnata da errori arbitrali, che costringerà i rossoblù a disputare i play out: “Nel primo tempo c’era un rigore netto per noi, non so come abbia fatto l’arbitro a non vederlo. Poi ce ne ha fischiato uno contro senza però fischiare il fallo a nostro favore pochi secondi prima. E poi ha annullato il gol del pareggio all’ultimo secondo. Spiace dirlo ma quest’arbitro, per me, non era sereno: era stato contestatissimo dal Gubbio nella gara contro il Pordenone e, infatti, i tifosi eugubini lo hanno insultato sin dal primo minuto. - conclude Fresco - Non era assolutamente in malafede, però inconsciamente la paura di essere contestato di nuovo potrebbe avere inciso. Oggi, comunque, ci faremo sentire in Lega".