Fonte: tuttoc.com

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Gianni Manfrin, terzino classe '93 con un passato anche in cadetteria e attualmente svincolato, potrebbe rientrare a breve in Lega Pro. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, l'ex Reggiana avrebbe avuto contatti con diversi club di Serie C. La Virtus Verona vorrebbe tesserarlo a breve, mentre il Rimini e altre compagini starebbero aspettando la pausa di gennaio.