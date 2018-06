Valentini: "Dal Vicenza nessuna chiamata. Valuto tutte le offerte"

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Il portiere Alex Valentini ha parlato del proprio futuro e della possibilità di restare a Vicenza dopo l'ultima difficilissima stagione: “Non ho ricevuto nessuna chiamata da parte del club, probabilmente hanno altri obiettivi e di conseguenza io, assieme al mio procuratore, cercherò di muovermi per trovare una nuova soluzione. Se arrivasse una chiamata dai biancorossi la valuterei come ne valuterei altre che dovessero arrivare. La discriminante per farmi scegliere una squadra piuttosto che un’altra sarebbe di essere al centro del progetto e avere l’opportunità di giocare titolare. - continua Valentini come riporta Trivenetogoal.it - Triestina? Personalmente non ho ricevuto chiamate da loro e non so se il mio procuratore li ha sentiti o meno”.