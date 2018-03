Vespe a piede libero. Juve Stabia, 20 punti in 10 giornate

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Nel Girone C c'è una squadra padrona del campionato fin dalle prime battute della stagione ed è il Lecce di Fabio Liverani. Troppa qualità e continuità nei risultati da parte del club salentino finora per avere una rivale credibile al 100%. Nell'arco di un campionato, però, ci sono dei momenti che vedono brillare anche altre squadre per il rendimento prodotto. Questo è senza dubbio il momento della Juve Stabia. La formazione di Fabio Caserta con il 7-0 rifilato ieri all'Akragas ha portato a 20 i punti fatti nelle ultime 10 giornate, un rendimento superiore sia a quello del Lecce capolista che di Trapani e Catania. Un ruolino di marcia niente male per la formazione campana chiamata, a questo punto della stagione, a confermarsi fino alla fine. I playoff sono un traguardo assolutamente alla portata.