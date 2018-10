Vibonese, Beccaria: "La Cavese ha fatto poco per impensierirci"

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Dopo la sconfitta di Catania, torna a vincere la Vibonese, che sabato ha battuto 2-0 la Cavese. Come riferisce Il Quotidiano del Sud, del confronto ne ha parlato anche il DG dei calabresi Danilo Beccaria: "E’ stata una bella vittoria. La squadra in settimana ha lavorato bene. Un plauso voglio rivolgerlo soprattutto a quei ragazzi che nei giorni scorsi, nonostante qualche acciacco, non hanno marcato visita, dimostrando dedizione e attaccamento. Tornando alla gara c’è da dire che, rigore a parte, la Cavese davanti ha fatto veramente poco per impensierirci. Siamo stati attenti dietro e incisivi davanti, se si considera che abbiamo realizzato due reti contro una formazione ermetica, che non subiva gol da tre partite", le sue parole.