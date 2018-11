Vibonese, Lo Schiavo: "Obiettivi? Senza alcun dubbio, la salvezza"

Ha deciso il match contro la Viterbese, e la Vibonese si coccola Taurino, per il quale, come riferisce Il Quotidiano del Sud, spende buone parole il DS del club Simone Lo Schiavo: "Taurino? E’un ottimo calciatore. Lo sapevamo questa estate quando lo abbiamo preso. Ora stiamo toccando con mano le qualità di questo calciatore che ha caratteristiche importanti, soprattutto dal punto di vista tecnico. Contro la Viterbese ha fatto un gran gol, e pensare che non era al top della forma, visto che nelle ultime ore antecedenti il match aveva sofferto per un risentimento al flessore".

Ma al netto dei risultati, piedi sempre ben saldi a terra: "Il nostro obiettivo? La salvezza, non c’è dubbio. Ci mancano ancora diciassette,diciotto

punti per centrare l’obiettivo, non è il caso di pensare oltre".