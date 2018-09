Vibonese, Orlandi: "Mentalmente pronti, fisicamente manca qualcosa"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoSalernitana.com

Nevio Orlandi, tecnico della Vibonese, ai microfoni del sito ufficiale si è espresso così in vista dell'imminente inizio del torneo: "Ci siamo impegnati come calcio a complicare un po' le cose. E potrebbe venire fuori qualche ricorso ulteriore. Nelle prime cinque partite abbiamo tre big, Trapani, Catanzaro e Catania. Dobbiamo lavorare per farci trovare pronti. Esordiamo a Bisceglie, una società che ultimamente sta avendo difficoltà e sono quelle squadre che riescono a trovare risorse supplementari. Noi dobbiamo ragionare di domenica in domenica, ragionando per singole partite e cercando di tirare fuori sempre il massimo. Non vedevamo l'ora di giocare, mentalmente siamo pronti mentre fisicamente qualcuno è ancora un po' indietro di condizione, lavoriamo per recuperarli al più presto".