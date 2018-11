Vibonese, Orlandi: "Non fermiamo la crescita che stiamo avendo"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Giuseppe Scialla

In campo alle 18:30 la Vibonese di mister Nevio Orlandi, che se la vedrà contro il Rende. Proprio il mister, quando la gara si avvicina, come riferisce Il Quotidiano del Sud, si è così espresso:

"Sapevamo che in questo campionato sarebbe servito un altro approccio, che ad attenderci cis arebbe stata una stagione molto diversa rispetto a quella dello scorso anno. In questa categoria, l’acquisizione di determinati equilibri tecnici e tattici diventa fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi. Siamo reduci da un periodo prolifero, e non solo dal punto di vista dei risultati. La squadra si è assestata. E lo ha fatto all’interno di un sistema di gioco che ci dà equilibrio nelle due fasi e che al contempo, cosa assai importante, mette in risalto le caratteristiche dei singoli. Cerchiamo di trovare le soluzioni tattiche migliori, che possano valorizzare le qualità tecniche individuali, farle diventare produttive e finalizzate al vantaggio collettivo che, in questo contesto, è rappresentato dalla squadra. Dietro, poi, c’è tanto equilibrio: in fase difensiva abbiamo trovato la giusta quadratura. In questo momento concediamo poco agli avversari. Diciamo che stiamo crescendo, nei singoli e con il collettivo, ma è una crescita che non si deve fermare".

Più nel dettaglio del match contro il Rende: "Prevedo una gara aperta, contro una buona squadra, che gioca molto bene, aggressiva in avanti, con tre, quattro elementi di caratura, una squadra che non a caso è in cima alla classifica".