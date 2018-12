Vibonese, Orlandi: "Persi due punti per poco pragmatismo"

© foto di Andrea Rosito

Ancora un 1-1 esterno per la Vibonese, fermata al Marcello Torre dalla Paganese. Stavolta, a differenza delle gare con Bisceglie e Casertana, i rossoblù si fanno rimontare nella ripresa dopo il vantaggio griffato Bubas in apertura di match. Ed è un pari che non va giù al tecnico Nevio Orlandi. "Siamo stati dei polli - il suo esordio -. Lo avevo anche anticipato durante l'intervallo, visto che nel primo tempo avevo visto troppe leziosità e poco pragmatismo nel voler chiudere la partita. E' chiaro che, quando una gara resta in bilico, può capitarti qualche situazione sfavorevole che ti fa beccare gol. E alla fine stiamo a raccontare di un 1-1 invece di un risultato più rotondo per noi. Mi ero raccomandato di non avere cali mentali. Il campionato di C non è la serie A, e tra primo e secondo tempo mi ero rammaricato del fatto che non eravamo pratici. Il campo poi non ci permetteva molto di giocare, e affrontavamo un avversario con fame di punti e che non voleva lasciare nulla. Una Paganese così me l'aspettavo: avevo visto anche delle loro partite e spesso certi risultati negativi sono stati bugiardi. Nel secondo tempo ci siamo spenti, anche se abbiamo creato molte opportunità per fare il 2-0 prima e il 2-1 poi. Tutto questo ci deve servire da lezione: siamo pur sempre una squadra che viene dalla D e che deve avere la salvezza come obiettivo. Fatto sta che questi sono punti persi. Forse l'1-0 è arrivato troppo presto: sarebbe stato meglio che la partita si fosse incanalata sul pari nel primo tempo, e magari avremmo avuto più fame di far gol".