Vicenza, anche la seconda asta fallimentare va deserta

Secondo quanto riferito da Trivenetogoal.it anche la seconda asta per la vendita fallimentare del Vicenza calcio è andata deserta. Nessuno ha infatti presentato un'offerta per la società biancorossa con sia Brice Dejardins sia Gerardo Meridio, che pure erano presenti in Tribunale, aspetteranno a questo punto la terza asta, che dovrebbe tenersi dopo i play out, per capire sia in che serie giocherà il Vicenza sia per vedere se il prezzo base verrà abbassato.