Vicenza, asta deserta: nessun ribasso al prossimo appuntamento

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Non è stata presentata alcuna offerta entro le 12.30 all'asta fallimentare per l'acquisto del Vicenza Calcio. A riportare la notizia è TrivenetoGoal.it che parla di un nuovo rinvio, probabilmente per il prossimo 26 maggio. Nessun gruppo di quelli che si erano dichiarati interessati ha ritenuto opportuno offrire gli 1,47 milioni chiesti. Il Tribunale ha stabilito che anche alla prossima asta non ci saranno ribassi rispetto all’attuale cifra stabilita.