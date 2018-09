Vicenza, Colella: "Abbiamo sfruttato in modo positivo i ritardi"

© foto di Stefano Sartore

Queste le dichiarazioni del tecnico del Vicenza Giovanni Colella alla vigilia della prima di campionato con la Giana Erminio “La mia sensazione, dopo tanto aspettare è di non vedere l’ora, mi sembra incredibile non giocare ancora, quindi c’è tanta voglia. Io sono molto sereno, abbiamo lavorato bene sfruttando un modo positivo I ritardi. In un gruppo ci sarà chi vivrà con peso la responsabilità della piazza, io non l’ho mai vissuta con responsabilità. A me degli assenti non interessa nulla, il capitano sarà importante anche solo che venga alla partita. Per me il calendario lascia il tempo che trova, ogni tanto mi dimentico con chi giochiamo la volta dopo. La Giana è una squadra che si è consolidata, non è un cliente facile perché alla fine la si ritrova sempre tra le prime sei sette. Io sono convinto che affronteremo la partita con un atteggiamento giusto e propositivo. Ogni tanto cerco di esagerare per tenere alta la tensione, ma non posso dire che in questi due mesi abbiamo fatto male. Qualcuno non è ancora al 100%,ma vi sono cinque cambi durante la partita", riporta Trivenetogoal.it.