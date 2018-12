Vicenza, Colella: "Fatto una partita attenta per 100 minuti"

© foto di Stefano Sartore

Queste le parole di Giovanni Colella a Radio Vicenza dopo la vittoria con la Ternana: “Una partita attenta per tutti i 100 minuti, dall’inizio alla fine, questa è la cosa positiva, siamo venuti con umiltà ad affrontare una squadra forte. Una squadra giovane come la nostra deve fare un cammino di crescita. Siamo contenti e andiamo avanti, siamo stati bravi. L’errore più evidente è stato quello su Hristov, ma ci sta di permettere qualcosa ad una squadra forte e non posso lamentarmi di questo. Non posso dire niente dell’aspetto gestionale, si è incanalata bene per noi ma non è automatico, di solito siamo molto frenetici e oggi invece è andata bene. Zarpellon aveva un fastidio al flessore, aveva fatto così così. Solo Zonta poteva fare un gol con il malleolo. Faccio questo mestiere da trentanni e non ho mai visto una squadra imbattibile, aggiungo che non si può permettere che una squadra faccia tante partite alla settimana e sia sempre al top", riporta Trivenetogoal.it.