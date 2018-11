Vicenza, Colella: "Momento difficile ma dobbiamo reagire con la Samb"

Alle 14.30 il Vicenza Virtus affronterà la Sembenedettese e il tecnico Giovanni Colella sulla sfida ha detto: "La Sambenedettese è una buona squadra che non era certamente partita per un campionato di bassa classifica, stanno affrontando un momento difficile, ma cercheranno di fare una gara attenta tatticamente. Non hanno ancora un modulo consolidato, l’ultima gara hanno giocato con il 3-5-2, in precedenza con il 4-4-2, sono alla ricerca del miglior assetto. La sconfitta contro l’Imolese? Le difficoltà vanno cambiate in opportunità e noi dobbiamo ancora maturare un pochino da questo punto di vista. Non è stata una grande gara, abbiamo preso gol a difesa schierata, per essere una squadra importante occorre concretizzare le occasioni anche quando non si sta disputando una gran partita".