Vicenza, Colella: "Nessuno ci ha chiesto di vincere il campionato"

© foto di Stefano Sartore

Giovanni Colella, tecnico del Vicenza, ha presentato in sala stampa la sfida di oggi con il Rimini: "Turnover? Cambierò diverse cose, anche perché domenica col caldo abbiamo speso molto. Tutti i giocatori sono pronti a giocare, in settimana proviamo ogni situazione con tutti i giocatori, come ho già detto considero tutti titolari. Per noi il turnover è una cosa normale, perché tutti scendono sempre in campo. Sulla gara col Rimini ho fatto diverse valutazioni e sto cercando di essere equilibrato, anche in base alla situazione infortunati. Ad esempio Stevanin non è al meglio in quanto sta rientrando da un infortunio, ma con Solerio out non posso fare altrimenti. Bonetto? E’ un ottimo giocatore, di prospettiva, poi Mantovani lo aiuterà a crescere molto".

Sulla stagione.

"La differenza in questo campionato lo farà la rosa ampia, con giocatori pronti a giocare sempre, visti i tanti turni infrasettimanali. Ci vuole pazienza perché il campionato sarà lungo e sfalsato, visto le squadre che al momento hanno avuto delle gare rinviate che dovranno poi recuperare. Noi ci consideriamo un’ottima squadra, nel gruppo delle più forti e l’obiettivo è rimanere il più in alto possibile, ma nessuno ci ha chiesto di vincere il campionato, anche se sfrutteremo qualunque occasione per riuscire a fare meglio rispetto a ciò che ci siamo posti come obiettivo. Ora è importante trovare una continuità di prestazioni, i risultati arriveranno di conseguenza”.