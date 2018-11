Vicenza, Colella: "Non vendiamo illusioni. I tifosi hanno capito il progetto"

Carico e con tanta voglia di fare un’impresa. Il Chievo e Mimmo Di Carlo hanno in comune la voglia di riscatto. “Torno a casa mia, al Chievo sono stato quattro anni e abbiamo fatto insieme un percorso di crescita umano e professionale importante”, dice a TuttoMercatoWeb il nuovo allenatore...

Giovanni Colella , tecnico del Vicenza, ha rilasciato una lunga intervista a GianlucaDiMarzio.com raccontando la propria vita e la propria carriera. Fra i vari temi toccati c'è anche quello legato al rapporto con la città veneta, che ha iniziato a frequentare dopo il matrimonio fra il Bassano Virtus e il club biancorosso voluto dalla famiglia Rosso: "Vicenza ti assorbe a trecentosessanta gradi, ti porta ad andare oltre, a dare di più. Con l’ambiente si è creata una simbiosi eccezionale perché i tifosi hanno capito la bontà del nostro progetto, si lavora a testa bassa e si da il massimo. Non raccontiamo frottole, non vendiamo illusioni"

