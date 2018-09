Vicenza, Colella: "Oggi non mi è piaciuto quasi niente"

Fonte: trivenetogoal.it

© foto di Stefano Sartore

Queste le dichiarazioni di Giovanni Colella al termine dell’amichevole Vicenza-Cittadella, terminata con la vittoria granata per 3-2: “Non sono contento della partita. Soprattutto per aver perso, poi parecchie cosette, molte. Non abbiamo fatto una buona partita, nel secondo tempo abbiamo fatto venti minuti di intensità ma in generale non sono contento. Nei gol presi abbiamo sbagliato già da quelli davanti. Non mi è piaciuto praticamente niente, oggi omunque giocavamo con una squadra forte. Oggi abbiamo preso gol schierati, non a campo aperto ed è questo che fa arrabbiare. Se ci sono delle cose che abbiamo condiviso che non vengono fatte è giusto sottolinearle”, ha concluso.