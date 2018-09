Vicenza, Colella: "Solo in Italia se non si fa gol è colpa degli attaccanti"

© foto di Stefano Sartore

Antivigilia di Feralpisalò-Vicenza e parola, come sempre, all’allenatore Giovanni Colella. Queste le sue principali dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa: “Ho cominciato a preparare i tre centrocampisti anche se non è detto che lunedì giocheremo così. I centrocampisti sono quelli dell’ anno scorso e la cosa è attuabile. Deciderò domani in base a come stanno. Solerio è nel gruppo e verrà in panchina ma non inizierà perché è stato troppo fermo. Solo in Italia la colpa se non si fa gol è degli attaccanti e trovare delle alternative è doveroso. Non penso che il problema sia la cattiveria se non non saremmo riusciti a segnare Una squadra che va in area spesso vuol dire che ha personalità il problema è la precisione. Rover sta abbastanza bene e in un cambio di atteggiamento tattico può essere un’alternativa. Per me non contano le gerarchie, quindi potremmo rivedere ancora quelli che hanno iniziato. Poi dipende sempre dalla giornata perché le cose cambiano. La Feralpi ha cambiato molto in mezzo al campo e davanti con Caracciolo e la metto tra le più forti,bisogna trovare una quadra per fronteggiarli,per Caracciolo non faremo nulla di particolare bisognerà giocare sulle sue caratteristiche. Deciderò domani per capire chi giocherà in difesa tra Mantovani e Bizzotto, devo vedere in faccia i giocatori”, riporta Trivenetogoal.it.