Vicenza, Colella: "Stupido sia escluderci dai migliori che definirci favoriti"

© foto di Stefano Sartore

Dove può arrivare il nuovo Vicenza in Serie C? Ne ha parlato il tecnico Giovanni Colella, come riporta trivenetogoal.it: “Per quanto riguarda i calendari, voi credete che sia finita qui? Io non lo credo assolutamente! Ci saranno altri ricorsi e secondo me nei gironi ci saranno delle X. Credo che non sappiano neppure loro con oppongono fatti girone, non ho ancora capito se la Ternana verrà inserita nel raggruppamento sud oppure se verrà messa nel nostro girone. La Ternana sicuramente se fosse nel nostro girone potrebbe essere la favorita. Trovo però stupido non inserirci nel gruppo delle migliori, non mi sentirete mai piagnucolare che ho una squadra non all’altezza. Io non mi nascondo: il Vicenza ha una squadra competitiva che sarà fra le migliori. Poi se qualcuno ci mette come favoriti, lo trovo altrettanto stupido perché forse anzi sicuramente c’è qualcuno migliore di noi. Ad esempio la FeralpiSalò, in amichevole, ha pareggiato col Crema, una squadra di Serie D. Io non credo che ci sia tanta differenza fa serie B e serie C, quantomeno fra le squadre di vertice della terza serie e la maggior parte delle cadette. Gli infortuni? Abituatevi che 4-5 giocatori saranno fuori ogni settimana, se ci fossero 22 tutti sani significherebbe che l’allenatore non avrebbe fatto correttamente il suo lavoro. 22 seduti in poltrona con me non li avrete mai. L’amichevole col Cittadella? È un test molto importante, arriva al momento giusto e ci impegnerà nel modo giusto. Loro sono in questo momento in testa la classifica, ma non guarderei tanto questo quanto piuttosto i risultati degli ultimi anni, che li collocano sempre fra le prime del campionato di Serie B”