Vicenza, Corriere del Veneto: "In campo per storia e futuro"

© foto di Federico Gaetano

Tutto in novanta minuti. Il Vicenza si gioca oggi a Santarcangelo la salvezza e insieme una buona fetta di futuro. "Vicenza, in campo per storia e futuro", titola stamattina il Corriere del Veneto, presentando la gara di ritorno del playout coi romagnoli. La vittoria nella gara di andata ha regalato ai biancorossi di Nicola Zanini un piccolo vantaggio nel match di ritorno. Il Vicenza per mantenere la categoria ha a disposizione due risultati su tre, ma una sconfitta, con qualunque punteggio, lo condannerebbe alla Serie D.