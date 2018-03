Vicenza, debiti per oltre 13 milioni nei confronti di 154 creditori

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Sono 154 i creditori, con l'Agenzia delle Entrate a fare la parte del leone, che si sono rivolti al tribunale di Vicenza facendo richiesta per il pagamento complessivo di 13 milioni e 583 mila euro al Vicenza calcio. Lo riporta Il Corriere Veneto spiegando che il curatore fallimentare Nerio De Bortoli ha fatto una controproposta per 11 milioni e 281 euro. La definizione e la quadra dovrebbero arrivare con un nuovo incontro di fronte al giudice Giuseppe Limitone entro due settimane, ma soprattutto a breve dovrebbe arrivare anche l’asta per vendere il Lane al miglior offerente. I debiti sportivi ammonterebbero a circa 900mila euro e sono solo questi, di fatto, che riguarderanno chi si aggiudicherà l’asta e diverrà così nuovo proprietario della società. In tribunale sono sfilati i legali rappresentanti di giocatori e società di servizi, di allenatori e di dipendenti diretti (impiegati, magazzinieri) del Vicenza Calcio. Il debito maggiore è con il fisco. L’Agenzia delle Entrate provinciale chiede 9 milioni e 378mila euro (di cui circa due terzi per Iva), ma senza tenere conto del piano di rateazione già in parte pagato: la controproposta del curatore è infatti di 8 milioni e 270mila euro.