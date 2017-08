Vicenza, Franchetto: “Incredulità per l'orario della sfida al Modena”

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

L'amministratore delegato del Vicenza Marco Franchetto ha diramato un duro comunicato dopo la decisione della Lega di far disputare la gara contro il Modena, sul campo del Forlì, alle 16:30 di lunedì 4 settembre.

“Con comunicato del 30 agosto 2017 ore 14.00 abbiamo appreso che l’incontro della 2° giornata del Campionato Lega Serie “C” 2017/2018 Modena FC – Vicenza Calcio verrà disputato a Forlì lunedì 4 settembre 2017 ad ore 16,30.

Incredulità e rammarico sono i sentimenti che Ci hanno assalito.

Il calcio, e il Lane, sono di Chi lo ama e, primi di tutti i Nostri Tifosi, quelli stessi che, alla data del 29 agosto, hanno sottoscritto 5.287 abbonamenti e che, numerosi, avrebbero seguito il “Lane” a Forlì se, ed in quanto, l’orario dello svolgimento della gara fosse stato compatibile con la trasferta.

Il differimento si sostiene condizionato da motivi di ordine di pubblico, in ragione della coincidenza con altri eventi nella giornata di domenica.

E possiamo comprendere.

Quel che appare inaccettabile è un orario, in una giornata per tutti noi lavorativa, che non consente di assistere, nemmeno attraverso il canale dedicato, all’evento”.