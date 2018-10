Vicenza, Giacomelli: “Ho ceduto la fascia, ma la 10 me la tengo stretta"

© foto di ATP

Il numero dieci del LR Vicenza Virtus Stefano Giacomelli ha parlato al Corriere del Veneto della decisione di rinunciare alla fascia di capitano, finita sul braccio di Nicola Bizzotto, in questa stagione nonostante 200 presenze con la maglia biancorossa: “A inizio stagione ho parlato con Bizzotto e d’intesa con la società e tutto il gruppo si è deciso che il capitano fosse lui e io il vice. Una fascia che ho indossato con orgoglio e che, quando capiterà, continuerò a portare sapendo che per me è un grande onere e allo stesso tempo un onore. - continua Giacomelli – La 10? Quella me la sono tenuta stretta anche se c’era Curcio che l’avrebbe voluta ma dopo tanti anni che la indosso la sento un po’ mia e non l’ho lasciata".