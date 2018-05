© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Dopo la permanenza in Serie C, il giocatore del Vicenza Stefano Giacomelli ha parlato di questi mesi difficili e del suo futuro: "Sono stati mesi complicati, ricordo le tante persone che si sono presentate millantando di comprare il Vicenza; il 15 dicembre, quando non abbiamo ricevuto i soldi, è stata la prima mazzata. Ho scelto, come i miei compagni, di rimanere. Non mi vedo con una maglia diversa da questa, ho voluto rimanere a tutti i costi, questa è la maglia più bella che ho indossato. Ora non so cosa succeda spero solo che possa incominciare qualcosa di meraviglioso, che si aprano scenari importanti, lo meritano i tifosi, tutta quella gente che ci ha seguito anche oggi per sostenerci".