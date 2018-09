Vicenza, Giacomelli: "Questo gruppo ha le qualità per fare bene"

Fonte: trivenetogoal.it

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Questa l’analisi di Stefano Giacomelli, attaccante del Vicenza, dopo la sconfitta con il Cittadella: “Sapevamo che potevamo andare in difficoltà in alcune circostanze, fisicamente siamo indietro a loro, all’inizio siamo andati in difficoltà perché volevamo giocare la palla, quando abbiamo fatto come loro siamo venuti fuori. Ci sono delle cose da migliorare ma prendiamo le cose buone cose. Sappiamo che il Cittadella è stato superiore a noi ma l’abbiamo anche ripreso, questo gruppo ha le qualità per far bene”