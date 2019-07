Vicenza, in arrivo Padella dall'Ascoli. Accordo biennale

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Colpo in difesa per il Vicenza. Il club berico ha trovato l'accordo con l'Ascoli per il passaggio di Emanuele Padella. L'ormai ex capitano bianconero firmerà un contratto biennale. Battuta la concorrenza dell’Entella. Lo riporta trivenetogoal.it.