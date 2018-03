Vicenza, la nota ufficiale del Curatore sulle ultime notizie

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

In relazione all’articolo pubblicato da VicenzaToday il curatore chiede rettifica e smentisce:

1) Nessun rappresentante di una cordata veneto-straniera (diciamo Boreas più autoctoni) ha offerto al curatore, qualche settimana fa, 600 mila euro per il prosieguo della stagione: pertanto il curatore non ha rifiutato quello che non è stato offerto;

2) L’eventuale richiesta di una sorta di opzione sull’asta a venire va depositata al tribunale che potrebbe valutare la domanda;

3) Sull’eventuale richiesta di una sorta di opzione sull’asta a venire (finora mai pervenuta) il curatore non è autorizzato a trovare alcun accordo;

4) Il curatore non è a conoscenza della proposta tra imprenditori di una maxi cordata da 200 mila euro a testa tra imprenditori: pertanto non sta “tutelando” alcuna eventuale iniziativa e non ha rifiutato altre “pre-offerte”, tuttavia mai pervenute; la cruda realtà è che nessuno ha presentato “pre-offerte”;

5) La proposta della “erre” gratuitamente concessa dalla famiglia Marzotto al Vicenza Calcio in esercizio provvisorio, contribuisce al realizzo di nuova finanza da utilizzare per coprire i costi della gestione corrente;

6) Le sciarpe delle squadre più disparate nell’auto del curatore: oltre ad alcune personali, nell’auto del curatore si trovano diverse sciarpe del Vicenza Calcio e le sciarpe del Bassano e Breganze hockey, ricevute in occasione di una visita di cortesia e amicizia;

7) Il curatore non ha mai rischiato di presentarsi con la sciarpa sbagliata;

8) Ad oggi il curatore non ha registrato alcuna frattura insanabile con al Curva, tanto che per ieri sera era stato concordato un incontro alle ore 19.30, rinviato per richiesta dei tifosi e che è stato programmato per la prossima settimana;

9) Ringrazio tutti i tifosi per il continuo e straordinario sostegno alla squadra.

10) E’ triste e si fa danno scrivere e leggere comunicazioni che fanno male alla squadra e all’esercizio provvisorio.

Forza Vicenza Calcio

Il curatore

Vicenza 24 marzo 2018